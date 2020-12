© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ladovrebbe, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), che ha rivisto al ribasso di 50.000 barili la sua stima precendente. Previsioni più negative anche per il: è attesa una, con una produzioneCiò, indica AIE, è dovuto principalmente al taglio delle stime della, che rappresenterà circa l'80% del deficit complessivo di 3,1 milioni di barili al giorno nel 2021 rispetto al 2019. Per il 2021, l'agenzia prevede che laL'di petrolio è aumentata di 1,5 milioni di barili al giorno a novembre, a 92,7 milioni, anche grazie al passaggio della stagione degli uragani neglie all'aumento di produzione della, si legge nel rapporto. A dicembre, la produzione potrebbe salire ancora, prima che l'la sua quota di 0,5 milioni di barili al giorno a gennaio.L'Agenzia Internazionale dell'Energia riconosce che "la comprensibileintorno all'inizio dei programmi di" spiega l'delle ultime settimane, "ma passeranno diversi mesi prima di raggiungere una massa critica di persone vaccinate ed economicamente attive e quindi vedere un impatto sulla domanda di petrolio"., tanto che l'AIE ha ridotto la stima per il quarto trimestre del 2020 di 0,2 milioni di barili al giorno. Per l'intero anno, la domanda globale sarà quindi di