Petrolio ai massimi da sei mesi su blocco import da Iran

(Teleborsa) - Torna a correre il petrolio, spingendosi ai massimi da 6 mesi e sfondando risolutamente la soglia dei 70 dollari al barile. Ad alimentare la speculazione sul Greggio contribuisce l'annuncio della Casa Bianca di un blocco totale delle importazioni dall'iran.



Quella che era solo un'indiscrezione è stata confermata dalla Casa Bianca che si appresta questa sera ad annunciare lo stop alle importazioni di greggio da Teheran, che non riguarderà solo gli Stati Uniti ma tutti i paesi che intrattengono relazioni commerciali con gli stessi.



Il futures sul Light crude trattato al Nymex di New York tratta così attorno ai 65,50 dollari al barile in progresso del 2,3%. Parallelamente la qualità Brent del Mare del Nord cambia a 74,31 dollari al barile il rialzo di oltre il 3%. © RIPRODUZIONE RISERVATA