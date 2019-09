Petrolio, Acomes per la prima volta in Italia

(Teleborsa) - Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese.



A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati.



Acquirente Unico sarà l'organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare l'Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT).