Petrolio accentua calo: EIA annuncia inatteso balzo scorte USA

(Teleborsa) - Lievitano a sorpresa le scorte di greggio in USA. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato un exploit degli stocks di greggio: negli ultimi sette giorni al 22 maggio 2020, le scorte sono salite di circa 7,9 milioni a 534,4 MBG contro i -1,9 milioni stimati.



Gli stock di distillati hanno registrato invece un aumento di 5,5 milioni a 164,3 MBG, contro attese per un aumento di 1,8 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 0,7 milioni a quota 255 MBG (era atteso un piccolo aumento di 0,1 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio salgono a 643,8 MBG da 641,6 MBG.



Accentua il calo il prezzo del greggio. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 32,54 dollari al barile, in ribasso dello 0,98%, mentre il Brent registra un decremento dell'1% a 34,39 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA