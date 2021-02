(Teleborsa) - Petroliferi in rialzo a Piazza Affari grazie al rally del greggio che scambia ben oltre 61 dollari al barile dopo aver oltrepassato la vigilia la soglia dei 60 dollari, sull'attesa di possibili interruzioni produttive in USA, a causa del clima artico che ha colpito il Sud.



Il Brent scambia oltre 65 dollari al barile mentre il WTI è salito fino a 61,52 al barile.



Tra i player del settore, ENI guadagna lo 0,94% mentre Tenaris balza del 2,36%. Bene anche l'indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas che mostra una plusvalenza dello 0,87%.







(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)