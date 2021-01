(Teleborsa) - Si muovono al ribasso a Piazza Affari i titoli petroliferi, in linea con il resto del listino milanese, seguendo l'andamento negativo dell'intero comparto Oil a livello europeo, il cui benchmark segna una contrazione di oltre il 3%. Giù anche l'indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas che mostra una flessione dell'1,78%.



Tra i player del settore, Eni mette a segno un calo dell'1,94% mentre fa peggio Tenaris che scivola di oltre 4 punti percentuali.



Nel frattempo i prezzi del greggio viaggiano in calo: il WTI americano scambia a 52,29 dollari al barile (-1,58%), mentre il Brent europeo vale 55,18 dollari (-1,46%).









(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA