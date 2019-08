Petroliferi in fiamme a Piazza Affari. Saipem in pole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il tentativo di recupero delle quotazioni di greggio, dalla, sta galvanizzando i titoli petroliferi quotati a Piazza Affari.Tra i player del comparto, le azioni Saipem stanno guadagnando il 2,34% guidando il rialzo all'interno del settore. Tenaris balza dell'1,38% ed ENI lo 0,99%. L'indice di riferimento delsta salendo dell'1,02%.Fanno bene i titoli anche in Europa (DJ Stoxx UE Energy +0,68%): Technip a Parigi avanza dell'1,63% e Total dello 0,65%. Sulla piazza di Madrid, Repsol +0,42%.Il recupero dei prezzi del petrolio viene sostenuto dalla posizione presa dai sauditi di contattare gli altri produttori di petrolio per discutere le opzioni utili ad arginare la rotta ribassista delle quotazioni di oro nero guidata dall'escalation della guerra commerciale USA-Cina. Un chiaro segnale che l'Arabia Saudita, il più grande esportatore mondiale di greggio, non è più disposta a tollerare la continua debolezza dei prezzi.