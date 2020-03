Petroio rimbalza ma Arabia Saudita va avanti con guerra prezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che risalgono dai minimi toccati la vigilia. Ilstamattina risale dell'8,47% a 37,29 dollari al barile, mentre ilavanza dell'8,87% a 33,89 dollari.Una performance che sembrerebbe perlopiù dovuta ad un, motivato da ricoperture, mentredel mercato petrolifero, con l'Arabia Saudita che va avanti con la guerra dei prezzi.La compagnia petrolifera del regnoal massimo, raggiungendo un output di, rompendo definitivamente ogni coordinamento con gli altri produttori Opec e non Opec, in quella che oramai è una vera e propriadi barili rispetto adi barili e sopra lasopportabile dall'Arabia Saudita indicata indi barili. Riyad, dunque, per incrementare la produzione,, inondando il mercato di barili a basso prezzo. Nel fine settimana l'Arabia aveva infatti annunciato un, facendo colare a picco le quotazioni sui mercati internazionali di circa il 30%.