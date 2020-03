Pessina Costruzioni ammessa al concordato preventivo in continuità

Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato nella giornata di ieri, ha ammesso Pessina Costruzioni alla procedura di concordato preventivo in continuità. Il Tribunale ha inoltre convocato per il 14 luglio prossimo l'adunanza dei creditori per l'approvazione della proposta concordataria.



Le attività di Pessina Costruzioni saranno svolte in continuità nel corso di tutta la procedura concordataria, in modo da assicurare - si legge in una nota - la migliore soddisfazione dei creditori, oltre a garantire gli opportuni

livelli occupazionali e la realizzazione delle opere in attuale stato di avanzamento. Ultimo aggiornamento: 20:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA