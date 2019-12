(Teleborsa) - Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha firmato 3 decreti relativi al settore della pesca.



I decreti, più nello specifico riguardano: la proroga per l'anno 2020 del divieto di pesca delle oloturie (cetrioli di mare); la disciplina delle attività di pesca del polpo; le disposizioni in materia di fermo temporaneo delle attività di pesca per l'anno 2020.





© RIPRODUZIONE RISERVATA