Pesante calo della spesa per benzina e diesel nel I semestre

(Teleborsa) -auto che nel primo semestre 2020 registrano unIl calo è dovuto in particolare alla forte riduzione dei consumi (-26,7%) legato alla pandemia e a una più modestache è calato del 6,45% per la benzina e dell'8,55% per il gasolio.Sono i dati che emergono da un'elaborazione condotta dal Centro Studi Promotor sulla sua banca dati sui prezzi e consumi di benzina e gasolio per autotrazione diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico."L'effetto pandemia - sottolinea, presidente del Centro Studi Promotor - ha avuto un impatto molto pesante anche per il Fisco, che, per i mancati introiti delle accise e dell'Iva su benzina e gasolio venduto alla pompa, ha subito unmentre la componente industriale, cioè la parte del prezzo alla pompa che va alla produzione e alla distribuzione dei due carburanti, ha subito una contrazione di 4,4 miliardi".