(Teleborsa) -e dopo un viaggio di 3,9 milioni di chilometri durato oltre sette mesi. Il segnale dell'atterraggio come previsto è arrivato attorno alle 22.55, con 11 minuti di differenza rispetto all'orario effettivo in cui il rover ha toccato il suolo, in corrispondenza del, sede di un antichissimo lago. Un lungo applauso alè seguito al segnale di atterraggio ed alle primissime immagini scattate dal rover poco prima di toccare il suolo.La missione di Perseverance sarà quella di avviaro, indagando sull'esistenza diin un passato più o meno lontano e raccogliendo campioni di, grazie anche al contributo dell'Osservatorio di Arcetri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). I campioni arriveranno, in seguito ad una staffetta di missioni nella quale anche l'Italia ha un ruolo importante. Nel 2026 le rocce prelevate verranno infatti recuperate e, nel 2031, partirà l'ultima missione per il rientro sulla Terra., lanciata il 30 giugno 2020, parte del programma Mars Sample Return della Nasa e dell'Agenzia spaziale Europea (ESA), cui partecipa l'Italia con l'Agenzia spaziale (ASI) e Leonardo. Si tratta della terza missione su Marte partita nel giro di pochissimi giorni, dopo la missionedegli Emirati Arabi e la missionedella Cina, che rilascerà il suo rover solo a maggio di quest'anno.Per consentire l'atterraggio del rover Perseverance su Marte sono servitie ben 11 i minuti perché il segnale raggiungesse la Terra, quindi a missione già conclusa.L'atterraggio del rover, protetto dallocontro le altissime temperature del Pianeta Rosso, è iniziato attorno alle 21.45 ora italiana, poidi 21,5 metri di diametro, che ne ha rallentato la velocità di atterraggio al suolo a poco più di 1,5 chilometri orari, prima di venir sganciato in fase di atterraggio. A pochissimi metri dal suolo anche laper la discesa al quale era stato ancorato il rover, che è stato posizi9onato al suolo con un sistema a quattro cavi.Perseverance porta in grembo anche il, il primo drone marziano, costruito in fibra di carbonio e adatto a volare nella rarefatta atmosfera marziana, fino a un'altezza di cinque metri, con due coppie di pale funzionanti con due rotori coassiali controrotanti a ben 2.400 giri al minuto.