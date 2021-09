Pernod Ricard acquista The Whisky Ecxhange, titolo festeggia

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 13:45







(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Pernod Ricard, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,53%.



Il gruppo francese degli alcolici ha firmato un accordo per comprare la società britannica, attiva anche nella vendita on line, The Whisky Exchange.



L'ammontare del valore dell'operazione non è stato ancora reso noto.



L'acquisizione - ha spiegato Pernod Ricard - è in linea con la strategia di soddisfare le esigenze e aspettative dei consumatori, in un contesto di solida crescita dell'e-commerce.



The Whisky Exchange continuerà a operare con le proprie attuali strutture, con i fondatori Sukhinder and Rajbir Singh che rimarranno amministratori delegati congiunti. La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al colosso degli alcolici rispetto all'indice di riferimento.



L'andamento di breve periodo di Pernod Ricard mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 190,5 Euro e supporto a 186,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 194,5.