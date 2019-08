Pernod Ricard, acquisita l'americana Castel Brands

(Teleborsa) - Un'altra acquisizione per il Gruppo francese di vini e alcolici Pernod Ricard, dopo quelle di Firestone & Robertson Distilling e del bourbon super premium Rabbit Hole. Ben 223 milioni di dollari per aggiudicarsi l'americana Castel Brands, proprietaria del bourbon Jefferson's.



Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti della società americana riceveranno 1,27 dollari per azione detenuta, con un premio del 92% rispetto ai valori di chiusura del titolo di martedì. Alexandre Ricard, Amministratore Delegato di Pernod Ricard ha dichiarato che "il bourbon è un segmento chiave negli Stati Uniti, il nostro mercato più importante".



La notizia sta facendo brillare il titolo Pernord Ricard che, quotato sulla piazza di Parigi, vola di oltre 3 punti percentuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA