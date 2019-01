Pernigotti, un altro mese per sperare. Nuovo incontro azienda-sindacati il 5 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prosegue senza sosta l'impegno dei Dicasteri del Lavoro e dello Sviluppo Economico sul versante della vicenda Pernigotti. Martedì scorso,, si è svolto nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unAl tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto del MiSE Giorgio Sorial, ha partecipato anche la Sernet, advisor incaricato d'individuare una soluzione per la re-industrializzazione dell'impianto. Pur avendo ricevuto l'incarico pochi giorni prima delle festività natalizie, la Sernet ha illustrato le opzioni attualmente allo studio e i potenziali interessamenti.Le interlocuzioni - è stato spiegato - stanno procedendo al fine di trovare una. In considerazione del breve lasso di tempo trascorso dell'affidamento dell'incarico, "", finalizzato alla stipula dell'accordo governativo per il ricorso alla CIGS. Ancora un mese per sperare concesso all'advisor al fine di consentire di proseguire nelle attività di ricerca e di verifica delle proposte, per, sito in provincia di Alessandria.Nel frattempo, i dipendenti dellacontinuano a vivere in un limbo fatto di attesa, con l'ennesimo incontro finito in una fumata nera. E, mentre, l'azienda, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore,e ricapitalizza per 3 milioni. Lo scrive oggi (11 gennaio) il quotidiano finanziario, che cita il verbale della riunione delche ha potuto visionare, tenutasi lo scorso 14 dicembre. Dal documento - spiega il giornale - emerge anche "l'affidamento dell'incarico a Vitale e Associati per la vendita della divisione I&P, impegnata nella produzione e commercializzazione di preparati per gelaterie artigianali e pasticcerie".