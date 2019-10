© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che produce cioccolato e torroni, grazie alla vendita del segmento gelati ad Optima ed alla prospettiva di avviare una partnership. C'èperò fra azienda e sindacati: secondo fonti sindacali, maE' quanto emerso alsul futuro dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure. Presenti il Sottosegretarioe il Vice Capo Gabinetto, assieme ai rappresentanti delle(Pernigotti e Optima), dei, deglied all'In apertura dell'incontro il management della Pernigotti ha illustrato i, che secondo l'aziendai per avviare un ammodernamento degli impianti del sito di Novi Ligure". Riguardo aiè stato annunciata unache possa contare su diversi strumenti, a partire dagli, per rendere economicamente sostenibile lo stabilimento".Dal canto loro, i rappresentanti delhanno evidenziato ladi acquisire dalla Pernigotti il ramo dei gelati e il relativo brand, in quanto permette di puntare su un marchio storico del Made in Italy, con numerosi prodotti di alta qualità. Optima ha inoltre annunciato di volerin vista di una crescita internazionale che può già contare su una importante rete commerciale.A proposito dell'incontro, ilha affermato che ilè "sull'effettivoproduttive nello stabilimento e alla, che dovrà concretizzarsi nelle prossime settimane in un".L'azienda, infatti, ha annunciato che presenterà nel dettaglio. Il prossimo tavolo verrà dunque convocato dal MISE entro questo termine per esaminare nel dettaglio il nuovo piano.