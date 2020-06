Pernigotti è salva, lo storico stabilimento di Novi Ligure non chiuderà

Pernigotti, definito il piano che non prevede la chiusura dell'impianto di Novi Ligure: ad agosto partirà la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per 50 dipendenti a Milano e 59 a Novi Ligure (Alessandria). La Pernigotti è, quindi, salva. Il piano industriale presentato oggi in videoconferenza al Mise conferma le anticipazioni dei giorni scorsi. Nello storico stabilimento dell'azienda dolciaria la proprietà turca porterà la produzione di crema spalmabile e di tavolette di cioccolato con due nuove linee di produzione da affiancare a quelle di torrone e cioccolatini. «È il massimo che si poteva ottenere», esulta Piero Frescucci (rsu Uila Uil).

Pernigotti, stabilimento Novi Ligure salvo: ma c'è tensione sugli "esuberi"

