Pernigotti, raggiunta intesa a tavolo crisi MISE: nessun esubero

Venerdì 2 Luglio 2021, 10:30

(Teleborsa) - Trovata l'intesa al tavolo sulla crisi di Pernigotti al MISE: prorogata per 12 mesi la CIG per riorganizzazione, senza alcun esubero e scongiurando 90 licenziamenti. Lo annuncia la Fai Cisl al termine dell'incontro in videoconferenza tra rappresentanti della Pernigotti, delle organizzazioni sindacali, del Ministero del Lavoro e del Ministero Sviluppo Economico.

Sul tavolo l'esame congiunto del piano di rilancio della nota azienda dolciaria, che prevede investimenti per oltre 4 milioni di euro e ulteriori 12 mesi di cassa integrazione finalizzati alla riorganizzazione degli stabilimenti produttivi e a scongiurare l'esubero di circa 90 dipendenti dei siti di Novi Ligure e Milano. Gli investimenti saranno orientati alla modernizzazione dello stabilimento produttivo di Novi Ligure, con interventi strutturali che permetteranno di potenziare la produzione interna, rendendola continuativa e non più legata alla stagionalità. Fondamentale sarà poi la formazione dei lavoratori, indispensabile per una riqualificazione e crescita professionale.

"Un buon risultato, che prevede un piano di investimenti condiviso tra le parti che, anzitutto, continua a garantire i livelli occupazionali", spiega il segretario generale Fai Cisl Alessandria-Asti Enzo Medicina, aggiungendo "la vertenza non è ancora chiusa, ma auspichiamo che questo percorso possa davvero traghettare definitivamente l'azienda fuori da questo lungo periodo di crisi".

Esprime soddisfazione anche il Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota, che commenta: "Dopo due anni di vertenza ora è davvero necessario garantire continuità produttiva e occupazionale. Gli ammortizzatori sociali, prorogati di un anno, permetteranno all'azienda di concentrare gli investimenti su formazione, reindustrializzazione degli stabilimenti e progettualità, elementi imprescindibili per una realtà di eccellenza del Made in Italy nel mondo".