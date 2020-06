Pernigotti, MiSE: crisi risolta, adesso al via realizzazione Piano Industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolto oggi, giovedì 18 giugno, all'incontro sullatra la Sottosegretariae il CFO dell'azienda, a conclusione di un percorso condiviso che ha consentito di salvaguardare un marchio storico dele i lavoratori.Lo riferisce un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, sottolineando che nel corso dell'incontro èillustrato il piano industriale che prevede investimenti fino anel periodo che va da luglio 2020 a luglio 2021, in modo da poter ammodernare gli impianti e fare interventi sullo stabilimento per passare da una produzione stagionale ad una continuativa. Inoltre, la proprietà turca porterà a- nello storico stabilimento dell'azienda dolciaria - la produzione di crema spalmabile e di tavolette di cioccolato con due nuove linee da affiancare a quelle di torrone e cioccolatini.Ildata in cui terminerà il periodo di cassa integrazione per Covid, partirà un anno di CIG straordinaria per la riorganizzazione che riguarderà i dipendenti delle sedi di"Sonoprevisti dal piano industriale presentato dall'azienda", dichiara la Sottosegretaria Todde. "L'obiettivo è il consolidamento e lo sviluppo nel settore confectionary e del progetto di rilancio produttivo. Infatti, il piano prevede il trasferimento dalla Turchia al Piemonte della produzione delle creme spalmabili. Le funzioni amministrative saranno riunite presso una sede unica a Milano, in modo da garantire una maggiore sinergia ed efficienza professionale, mentre le attività commerciali verranno riorganizzate in basi agli sviluppi di mercato", sottolinea la Sottosegretaria. "Abbiamo parlato non soltanto dellama anche dei prossimi passi di sviluppo. In particolare, abbiamo affrontato il tema della costruzione di un distretto di eccellenza per il cioccolato a Novi Ligure, e delle iniziative possibili per poter rendere la catena produttiva più resiliente", aggiunge la Todde."Dallaemerge un quadro più che positivo in quanto l'azienda ha riconosciuto il valore dello storico marchio e ha confermato il proprio impegno a rilanciare il sito di Novi Ligure. Il MiSE - conclude Todde - continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione, confermando la determinazione del Governo nel sostenere ilintutelando