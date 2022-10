Pernigotti è salva: rilevata da JP Morgan per avviare il rilancio

(Teleborsa) -. Lo storico marchio di cioccolato, fondato nel 1868 a di Novi Ligure,, che l'aveva rilevata nel 2013,, veicolo finanziario della banca d'affari statunitense. E così si completa il salvataggio della società dolciaria italiana, che ha ottenuto anche unper le esigenze di liquidità più immediateCon queste risorsedell'azienda ligure, sulla quale aveva messo gli occhi anche la Witor's, competitor cremonese controllata da 21 invest che fa capo ad Alessandro Benetton.Assieme a Pernigottiche hanno lottato senza tregua per il salvataggio dell'azienda. E' stata infatti firmata in questi giorni la, in continuità con quella per riorganizzazione scaduta il 30 giugno scorso.E' quello per cui abbiamo sempre lottato, fin dal primo giorno quattro anni fa", commenta Piero Frescucci, rsu Uila Uil. "Il buon governo della trattativa, la perseveranza dei dipendenti e la lotta hanno portato al salvataggio definitivo dello storico marchio novese. Vigileremo affinché non siano commessi gli stessi errori della dirigenza uscente", aggiunge Raffaele Benedetto, segretario generale Flai Cgil. "Auspichiamo di avere presto un incontro con la nuova proprietà per avere un confronto sulla produzione, gli investimenti e il piano industriale", precisa Enzo Medicina, segretario generale della Fai Cisl di Alessandria Asti.