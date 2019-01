Pernigotti, domani incontro al ministero del Lavoro su cassa integrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Questa vertenza è una lunga maratona, si deve conquistare un miglio alla volta" ha annunciato due giorni fa il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ai lavoratori della fabbrica Pernigotti di Novi Ligure, assicurandoaffinché lole persone possano continuare a lavorare.Per riuscire nell'impresa, Di Maio ha anche avanzato lin attesa di conoscere tutte le. Una prospettiva che, tuttavia, non è stata accolta con favore dal sindaco di Novi, Rocchino Muliere, e da molti lavoratori, in quantoAlla vigilia dellper chiedere garanzie sulle retribuzioni fino alla definizione della procedura, tuttavia, i. I pullman per Roma sono stati disdetti e ad occuparsi della trattativa saranno i sindacati, intenzionati, innanzitutto, a capire quali intenzioni ci siano da parte die del"Sembra che sul tappeto ci siano tre possibilità: l'acquisizione totale di marchio, società e fabbrica, un'ingresso in società al 51 per cento e l'affitto di marchio e sito per continuare a produrre a Novi" afferma(Rsu Fai Cisl).Intanto Di Maio ha annunciato chedarà il nome alla"Una legge che – fa sapere il Ministro – imporrà di restare nel territorio in cui sono nati, legati alle comunità che li hanno fatti nascere, sviluppare e resi grandi nel mondo" .