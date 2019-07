Pernigotti, riparte la produzione ma il futuro è ancora incerto

Si torna a lavorare alla Pernigotti di Novi Ligure. In attesa di novità sulla terziarizzazione della produzione, o sull'ingresso di nuovi soci, l'azienda ha deciso di richiamare al lavoro i dipendenti per salvare la produzione natalizia. La produzione di cioccolato, torrone e gelati riprenderà gradualmente da domani. «Finalmente una buona notizia, la ripresa della produzione Pernigotti e il rientro in azienda di circa settanta dipendenti che riavranno lo stipendio», dice il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, commentando la notizia. «Si è riaccesa una speranza - aggiunge - ma è necessario fare ulteriore chiarezza sul futuro dell'azienda. Occorre proseguire in questa direzione, affinché sia garantita la tutela dei lavoratori e la reindustrializzazione del prestigioso marchio simbolo di qualità made in Italy». © RIPRODUZIONE RISERVATA