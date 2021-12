Permira, raccolti 4 miliardi di dollari per secondo fondo Growth Opportunities

(Teleborsa) - Permira, società di private equity britannica, ha chiuso con successo la raccolta del secondo fondo Permira Growth Opportunities a 4 miliardi di dollari, raggiungendo il limite massimo previsto per la raccolta, la quale è più del doppio rispetto al traguardo raggiunto da Permira Growth Opportunities I (1,7 miliardi di dollari). Permira Growth Opportunities II è dedicato agli investimenti di minoranza in aziende tecnologiche ad alto potenziale di crescita e ha già realizzato quattro investimenti in Sysdig (startup fondata dall'italiano Loris Degioianni), AllTrails, mParticle e Carta.

"La nostra missione è quella di sostenere gli imprenditori che nel segno dell'innovazione stanno investendo pesantemente nel prodotto e nelle persone, facendo leva sulla piattaforma internazionale di Permira per supportarli in aree quali la leadership del prodotto, l'espansione internazionale, lo sviluppo del go-to-market, operazioni di M&A strategiche, così come la quotazione in borsa", ha commentato Phil Guinand, Head of Permira Growth Opportunities.

(Foto: Free-Photos / Pixabay)