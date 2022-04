Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.



Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,54%. L'Oro è in calo (-1,13%) e si attesta su 1.909,5 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 98,13 dollari per barile, in netto calo del 3,86%.



Sale lo spread, attestandosi a +173 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,63%.



Tra i listini europei lettera su Francoforte, che registra un importante calo dell'1,57%, scende Londra, con un ribasso del 2,06%, e crolla Parigi, con una flessione del 2,21%.



A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,72%), che ha toccato 23.863 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 26.131 punti.



In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-1,21%); con analoga direzione, in forte calo il FTSE Italia Star (-1,79%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+0,94%), Enel (+0,67%) e Banco BPM (+0,59%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -4,56%.



Vendite a piene mani su Interpump, che soffre un decremento del 3,85%.



Pessima performance per Moncler, che registra un ribasso del 3,68%.



Soffre CNH Industrial, che evidenzia una perdita del 3,66%.



Unico titolo a media capitalizzazione a Milano, MARR ottiene un +2,76%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Alerion Clean Power, che continua la seduta con -4,53%.



Sessione nera per Ferragamo, che lascia sul tappeto una perdita del 4,41%.



In perdita Salcef Group, che scende del 4,04%.



Pesante Biesse, che segna una discesa di ben -3,53 punti percentuali.