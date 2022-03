Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. I riflettori rimangono sempre puntati sull'evoluzione della guerra in Ucraina, dove continua l'offensiva russa, e non permettono alle azioni europee di rimbalzare.



Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,27%.



Lo Spread migliora, toccando i +154 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,58%.



Tra gli indici di Eurolandia seduta negativa per Francoforte, che scende del 2,14%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,58%, e sensibili perdite per Parigi, in calo del 2,21%.



A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,89%), che ha toccato 24.935 punti; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 27.213 punti, ritracciando dell'1,83%.



In netto peggioramento il FTSE Italia Mid Cap (-1,5%); sulla stessa tendenza, pessimo il FTSE Italia Star (-1,58%).



Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon risultato ENI, che segna un aumento dello 0,80%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Iveco Group, che ottiene -4,30%.



Vendite su Nexi, che registra un ribasso del 4,03%.



In apnea DiaSorin, che arretra del 3,82%.



Tonfo di Moncler, che mostra una caduta del 3,73%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Saras (+3,25%), Maire Tecnimont (+2,05%), Sanlorenzo (+1,94%) e Autogrill (+1,50%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -9,30%.



Lettera su Datalogic, che registra un importante calo del 3,67%.



Scende Anima Holding, con un ribasso del 3,45%.



Crolla Brunello Cucinelli, con una flessione del 3,42%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Martedì 01/03/2022

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 52,9 punti; preced. 52,9 punti)

02:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,5 punti; preced. 49,1 punti)

10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 58,4 punti; preced. 58,7 punti)

11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 4,8%)

11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (preced. 1,6%).