Perfezionata la vendita del 100% di Forgital a The Carlyle Group

(Teleborsa) -, quotata in Italia sul segmento MIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con l'obiettivo di acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, annuncia che a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive, è stata perfezionata laSpa, inclusa l'intera partecipazione detenuta dadi cui NB Aurora detiene il 44,55%.Forgital è un gruppo vicentino attivo a livello mondiale nellain acciaio e altre leghe speciali per i settori(Oil & Gas, Transmission, Power Generation e General Mechanics).Con l'operazione, NB Aurora avrà diritto adistribuzioni per un valore di circadi euro a fronte di un valore d'iscrizione (in trasparenza) nel bilancio di NB Aurora di circa 21,4 milioni per unadi euro. Il fair market value di Forgital al 31 dicembre 2018 era pari a circa 41,7 milioni di euro.Dall'investimento di FII in Forgital avvenuto nel dicembre 2013, Forgital Group ha portato avanti con successo un, in modo particolare nel settorenel quale, anche grazie alla forte crescita della controllata italiana, si è affermato come uno dei principali player nella fornitura diai principali operatori mondiali nel settore aeronautico e aerospaziale. Forgital Group, con una presenza diretta in Italia, Francia e Stati Uniti, è oggi una delle poche aziende qualificate per la fornitura di componenti critiche per iattualmente in produzione. Questo percorso di crescita si è riflesso anche nei risultati finanziari di Forgital Group: nel periodo 2013-2018, ilè cresciuto ad un CAGR di circaarrivando a 433,6 milioni ea un CAGR di circaattestandosi a circa 75,7 milioni con un margine del 17,4%.La cessione non comporta una significativa variazione del NAV per azione di NB Aurora, il cui valore al 30 giugno 2019 sarà comunicato nell'ambito del comunicato stampa relativo all'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione di NB Aurora, che avverrà in data 13 settembre 2019.NB Aurora e FII sono entrambi gestiti dalla stessa società di gestione,Srl.