Per Safe Bag crescono ricavi e redditività

(Teleborsa) -per Safe Bag che al 30 settembre 2018 riporta una 30,9 milioni di euro in crescita del 47,2% rispetto ai 21 milioni dello stesso periodo del 2017.La redditività () arriva a 5,5 milioni di euro in crescita del 57,6% rispetto ai 3,5 milioni dello stesso periodo del 2017.comprendono solo in parte le vendite rinvenienti dalle concessioni di(Brasile), C(Filippine) e(Russia) operative dal secondo semestre dell'anno e non comprendono ancora le vendite presso l'aeroporto di Lima (Perù).Il management ritiene che questi risultati consentiranno di chiudere il presente anno con dati economico - finanziari in miglioramento rispetto alle stime rilasciate nelapprovato nel giugno 2017 e aggiornato a giugno 2018. A, Safe Bag sale del 4,09%.