Intervista a Tito Boeri: «Per il reddito bisognerà fare domanda Inps al lavoro, ma le norme non ci sono»

Un reddito di cittadinanza che parta in modo graduale, continuando ad utilizzare la rete dei Comuni già attivata con l'attuale Rei. E un meccanismo di uscita anticipata in cui l'importo della pensione sia corretto in base all'età di uscita, in modo da assicurare il rispetto dei vincoli di spesa fissati. Tito Boeri nelle settimane scorse ha avuto scambi a volte anche aspri con esponenti del governo; alla vigilia della presentazione della legge di Bilancio offre all'esecutivo alcune proposte che a suo avviso permetterebbero di rispettare gli impegni presi in campagna elettorale, senza sfasciare i conti.Cosa pensa del reddito di cittadinanza?«In Italia c'è bisogno di uno strumento incisivo di contrasto alla povertà, che fino a poco tempo fa non esisteva. Il Rei, reddito di inclusione, è stato un passo molto importante perché ha un impianto nazionale uniforme ma si basa sui Comuni. Il Rei nel primo anno ha funzionato bene riuscendo a raggiungere più di un milione di persone, cioè circa il 50% dei potenziali destinatari. Ha un problema però: servirebbero più risorse».Gli elettori però sembrano aver sottoscritto l'idea di un meccanismo diverso.«Io credo che gli elettori abbiano chiesto un intervento ancora più ampio, che raggiunga i cinque milioni di poveri. Ma questo non vuol dire che bisogna buttare a mare l'esperienza fatta. Il reddito di cittadinanza va gestito in modo oculato, noi come Inps siamo pronti a impegnarci per farlo funzionare al meglio. La nostra macchina già interagisce con i Comuni, mentre i centri per l'impiego hanno bisogno di più tempo per riorganizzarsi. E poi bisognerebbe ripristinare la precompilata Isee, che ora è ferma per i paletti del Garante della privacy: in questo modo gli interessati avrebbero meno oneri al momento di fare domanda».Bisognerà fare domanda oppure lo Stato potrà avvertire direttamente i destinatari?«Penso che la domanda sarà necessaria, prima però è possibile avvisare le persone che potenzialmente hanno diritto e questo con la precompilata Isee si può fare. Ma ripeto, le domande dovrebbero passare dai Comuni».In generale che idea si è fatto dello stato di attuazione del progetto?«È difficile dare un giudizio, molte cose devono ancora essere definite. Noi ce la metteremo tutta ma ancora non abbiamo visto un articolato. E i ritardi pesano: non si può pensare di chiudere la norma il 31 dicembre e poi partire con l'applicazione dal primo gennaio. Posso dire che vedo alcuni rischi. Il principale è quello di disincentivare le persone dal cercare lavoro. Su questo fronte i controlli sono utili ma occorre soprattutto disegnare lo strumento in modo che resti conveniente lavorare: si può fare ad esempio prevedendo un decalage per il venir meno del diritto alla prestazione, oppure escludendo alcuni tipi di reddito dal computo dell'assegno. Un'altra cosa saggia sarebbe partire gradualmente, con soglie più basse e una platea parziale, proprio per raggiungere in modo mirato chi ha davvero bisogno. Per arrivare ai 780 euro c'è tempo tutta la legislatura».Anche sulle pensioni serve gradualità? Lei ha già detto che le risorse ipotizzate per quota 100 e gli altri interventi non basterebbero.«Finora c'è solo un fondo di 6,7 miliardi per il 2019 che poi diventano 7. Anche considerando solo l'uscita con 38 anni di contributi e 62 di età già dal 2020 servirebbero più risorse perché la spesa sarebbe inevitabilmente crescente. Con un limite fisso di spesa si andrebbe a creare un meccanismo a rubinetto che a un certo punto sospende l'erogazione o limita gli importi. Se è questo che ha in mente il governo ci sarebbe un incentivo a fare domanda appena possibile».Esiste un'alternativa?«Sì, dal momento che la manovra deve ancora essere scritta. Non c'è quindi bisogno di fare passi indietro. Si potrebbe, esempio, applicare alle nuove pensioni anticipate, sulla quota retributiva, il meccanismo ipotizzato per quelle sopra i 90 mila euro nel progetto di legge D'Uva-Molinari presentato alla Camera: riduzione dell'importo in proporzione agli anni di anticipo rispetto ai 67 anni. Una correzione attuariale equa, che evita di avvantaggiare chi va pensione prima rispetto a chi si ritira più tardi dal lavoro. Oppure ricalcolare l'importo con il contributivo a partire dal 1996. In entrambi i casi si potrebbero rispettare i tetti stabiliti senza aumentare il debito futuro, perché con il tempo il sistema si rimetterebbe in equilibrio da solo: è proprio l'impatto sul debito quello che spaventa l'Europa e gli investitori. E si eviterebbe di spingere la gente ad uscire il prima possibile».Si parla anche di cancellare il meccanismo di adeguamento all'aspettativa di vita.«Sulle pensioni di vecchiaia l'effetto sarebbe devastante. Abbiamo presentato il nostro sistema pensionistico in Europa e altrove con questa caratteristica che lo rende sostenibile. Sulle sole pensioni anticipate ci sarebbe un impatto più gestibile. Osservo però che il tema non faceva nemmeno parte degli impegni elettorali e che dopo lo scatto del 2019 il successivo probabilmente interverrebbe nel 2023, all'inizio della nuova legislatura».