Per Autostrade maximulta e no revoca concessioni

(Teleborsa) -. Secondo fonti riportate dall'Agenzia Ansa ne dovrebbero discutere già oggi giovedì 9 gennaio il Premier Conte e la ministra Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli in un incontro a due a margine del Consiglio dei Ministri fissato per il pomeriggio.. Soprattutto, e sempreché,a desistere dalla linea dura. Posizione che porterebbe comunque a una disputa legale estremamente lunga e dall'esito incerto per entrambe le parti.Sarebbe dunque questa. Senza dimenticare come il Milleproroghe con la comparsa del possibile subentro Anas in caso di revoca della concessione possa "aver detto la sua"., nonchè il giudizio sul possibile default delle emissioni a lungo termine di Autostrade per l'Italia Spa (Aspi) a di Aeroporti di Roma.che ha chiuso la giornata in salita a piazza Affari con un +3,93%. Come dire, il mercato scommette sulla quadra della soluzione.Le indiscrezioni indicano anche: compensazione in denaro attorno ai 4 miliardi di euro, riduzione della attuali tariffe autostradali fino al 5%, aumenti programmati per il futuro che non superino il 2% e riduzione della remunerazione del capitale investito.Una possibile conclusione confermata anche da indiscrezioni che, seppur in forma anonima,che sarà presentato al Cda entro la fine di gennaio. Tomasi, come da Lui stesso rivelato in un'intervista pubblicata nei giorni scorsi da Corriere della Sera,a cominciare dai più imponenti viadotti, dalle gallerie più lunghe e dai tratti autostradali più soggetti alle insidie idrogeologiche., nei mesi scorsi al centro di indagini della magistratura appunto per mancati controlli.