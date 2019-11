Per Alitalia scenari futuri da reinventare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il presente dipotrebbe essere rappresentato da un commissario unico chiamato a gestire la fase di ristrutturazione della compagnia aerea. L'idea filtra nei corridoi del Mise dove oggi avrebbero dovuto essere presenti, gli attuali tre commissari per riferire ale accordarsi sul futuro prossimo.I colloqui avvengono ma a distanza. La mancata presentazione dell'offerta vincolante prevista lo scorso 21 novembre, ma già nota 48 ore prima della scadenza, ha messo in forse la tenuta della cordata guidata daI dubbi che sembrano aver inciso sulla saldezza dell'alleanza tra i soci potenziali dellasono stati rivolti alla scelta del partner industriale, conche non ha mutato la sua offerta di partecipazione eche non andrebbe al di là di una partnership commerciale chiedendo espressamente interventi radicali per alimentare una possibile partecipazione azionaria.In tali condizioni l'operazione di salvataggio potrebbe essere rivista, ma la coperta resta molto corta, vista al momento la difficoltà di coniugare il ritorno in attivo dei conti ancora in perdita con il mantenimento di flotta e organico.