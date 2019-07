Per Alitalia non si va oltre il 15 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nessun ulteriore rinvio della scadenza del 15 luglio. E' quanto avrebbe garantito il ministro dello Sviluppo economicoall'inizio del tavolo di riunione con i sindacati sul tema. Di Maio, stando alle voci che rimbalzano dal Mise, avrebbe anche ribadito che il Governo sta sostenendo un'operazione di mercato e non di natura politica.L'auspicio è chedecida di aumentare la sua quota di partecipazione, salendo dal 15 al 25%. Lo stesso Di Maio ha confermato che la proposta del gruppo Toto è in fase di valutazione. E proprio alla vigilia del vertice con le parti sindacali, Toto ha fatto pervenire una lettera al titolare del Mise, e per conoscenza ai tre commissari, nonché ai segretari di, in cui ricorda di avere avuto tre incontri cone l'advisorper proporsi come partner di riferimento nel piano industriale della Newco Alitalia. Si vorrebbe lavorare nella direzione di un piano di rilancio senza esuberi. Strada difficile da percorrere.