PepsiCo più sostenibile: nel 2025 il 33% delle bottiglie sarà in plastica riciclata

La PepsiCo sempre più rinnovabile e sostenibile. Ha firmato un accordo con l'industria chimica canadese Loop Industries per una fornitura di bottiglie in plastica Pet riciclata, ottenute con una tecnologia innovativa.

L'obiettivo è di arrivare nel 2025 a usare il 25% di plastica riciclata in tutti i suoi imballaggi e il 33% di Pet riciclato nelle sue bottiglie.



Il Polietilene pereftalato (Pet) delle bottiglie quando viene riciclato non può più essere riutilizzato per contenitori di alimentari, perché è contaminato. Loop Industries ha inventato un sistema per depolimerizzare il Pet, cioè riportarlo alle sue componenti iniziali, dimetil tereftalato e glicole monoetilenico. Queste molecole vengono poi ripolimerizzate, per ottenere polietilene vergine, utilizzabile per le bevande.