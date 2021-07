PepsiCo batte le attese del mercato e alza guidance per il 2021

Martedì 13 Luglio 2021, 15:45

(Teleborsa) - PepsiCo ha registrato risultati ben sopra le attese del mercato nel secondo trimestre del 2021. La riapertura dei ristoranti ha infatti aumentato la domanda per i prodotti della multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande. Le vendite nette sono state pari a 19,2 miliardi di dollari, contro i 17,94 miliardi di dollari attesi dagli analisti, con una crescita organica del fatturato del 12,8% (le attese erano per un +7,4%). L'utile si è assestato a quota 3,1 miliardi di dollari, rispetto ai 2,85 miliardi di dollari attesi, mentre l'utile per azione è stato di 1,72 dollari (Wall Street si aspettava 1,53 dollari).

"Siamo soddisfatti dei nostri risultati del secondo trimestre in quanto abbiamo realizzato un fatturato netto a due cifre molto forte e una crescita degli utili per azione - ha affermato il presidente e CEO Ramon Laguarta - Data la forza dei nostri risultati, ora ci aspettiamo che le nostre entrate organiche per l'intero anno aumentino del 6% e gli utili per azione in valuta costante aumentino dell'11%".

La società ha infatti rivisto al rialzo la propria guidance per l'intero anno fiscale. PepsiCo ora prevede di ottenere una crescita organica dei ricavi del 6% (rispetto alla precedente stima di crescita mid-single-digit ) e una crescita dell'utile per azione a valuta costante dell'11 (rispetto alla precedente stima per una crescita high-single-digit).