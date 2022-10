PepsiCo aumenta nuovamente guidance dopo Q3 positivo

(Teleborsa) - PepsiCo, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha. Idella società sono aumentati di circa il 9% a 21,97 miliardi di dollari nel terzo trimestre (terminato il 3 settembre), battendo le stime degli analisti di 20,84 miliardi di dollari (secondo dati Refinitiv). L'è stato di 2,70 miliardi di dollari, contro i 2,24 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno."Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati per il terzo trimestre poiché il nostro- ha commentato il CEO Ramon Laguarta - Data la nostra performance da inizio anno, ora prevediamo che i nostriper l'intero anno aumenteranno del 12% (in precedenza il 10%) e l'in valuta costante principale del 10% (in precedenza l'8%)". PepsiCo aveva aumentato le sue aspettative di fatturato anche ad aprile e luglio.Coerentemente con la sua precedente guidance per il 2022, la società continua ad aspettarsi: un'aliquota fiscale effettiva annuale di base del 20%; undi circa 7,7 miliardi di dollari, compresi dividendi per 6,2 miliardi di dollari e riacquisti di azioni per 1,5 miliardi di dollariInoltre, PepsiCo ora prevede undi circa 2,5 punti percentuali (in precedenza 2 punti percentuali) che influirà sui ricavi netti e sulla crescita dell'EPS core.Questa ipotesi e la guidance aggiornata implicano undi circa 6,73 dollari (in precedenza 6,63 dollari), un aumento di circa il 7,5% (in precedenza 6%) rispetto all'EPS core 2021 di 6,26 dollari.