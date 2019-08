Penta si rafforza e raccoglie 8 milioni di euro sul mercato

Penta, piattaforma digitale di servizi finanziari per le imprese, ha raccolto oltre 8 milioni di euro in round di investimento guidato da HV Holtzbrinck Ventures, una delle più grandi venture capital d’Europa.

Penta, lanciata in Germania nel dicembre 2017, ha conosciuto una crescita esponenziale, arrivando a raggiungere un bacino di quasi 10.000 imprese, ed è ora pronta all’internazionalizzazione, partendo proprio dall’Italia. L’impegno di Penta è quello di sviluppare prodotti che si adattino alle diverse esigenze dei clienti, offrendo un’esperienza di banking per le PMI realmente innovativa, digitale e, soprattutto, personalizzata. Sulla base del suo modello di business banking facile e veloce, in solo un anno e mezzo Penta ha già lanciato diversi prodotti e soluzioni tra cui le carte di debito per i team, la gestione delle spese, soluzioni di contabilità integrate con Debitoor and Lexoffice e pagamenti internazionali in 35 valute e 212 paesi. HV, che vanta già all’interno del proprio portfolio alcuni tra i più importanti players fintech e tech, si aggiunge agli attuali azionisti esistenti tra cui Finleap, Fabrick e il management team di Penta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA