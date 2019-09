© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto afferma il sindacatodopo il discorso programmatico del premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati."Dopo, che vanno confermate, è necessario garantire unaper tutti i lavoratori tra i 62 e i 63 anni", afferma il sindacato.Fra le misure da attuare e confermare, l'adeguatezza deiper andare in pensione a prescindere dall'età, la proroga die la valorizzazione ai fini previdenziali del. Occorre poi affrontare il tema delledi giovani, prevedendo deiche coprano i buchi contributivi dovuti alla precarietà, e, eliminando il blocco che dura da otto anni. E' necessario, infine, completare lae rilanciare le adesioni aicon un semestre di silenzio assenso, migliorando la"Su questi temi il Governo deve aprire un confronto con i sindacati, per trovare utili soluzioni per i lavoratori e per il Paese", afferma la UIL.