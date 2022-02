Pensioni, Tridico: anticipo parte contributiva "ipotesi equa"

(Teleborsa) - L'ipotesi di uscire dal lavoro a 64 anni rispetto all'età ordinaria di pensionamento a 67 anni prevista dalla legge Fornero, che prevede l'erogazione solo della parte contributiva maturata fino a quel momento, riconoscendo poi la parte retributiva raggiunti i 67 anni, introduce "un principio di equità". Lo ha detto il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a Mattino 5 sottolineando che "ci sarebbe un piccolo esborso per l'anticipo pensionistico pari a 400 milioni l'anno, una cifra sostenibile". Quota 100 è costata 11 miliardi nel triennio, ha ricordato, mentre la proposta dei sindacati di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età costerebbe 9 miliardi nell'arco di tre anni.

Quanto agli effetti dell'inflazione sugli assegni pensionistici, Tridico non è preoccupato. "Con il meccanismo introdotto dal Governo avremo una rivalutazione al 100% dell'inflazione, a meno che non cambi qualcosa, fino a tre volte il minimo della pensione; del 90% da quattro a cinque volte; del 75% oltre cinque volte", ha detto a Mattino 5 sottolineando che per importi fino a 1.300 euro ci sarà una rivalutazione piena.

"Non sono preoccupato - ha proseguito - il Governo potrebbe anche varare adeguamenti provvisori durante l'anno, ma penso che questa sia una fiammata provvisoria e che riguardi essenzialmente i prodotti energetici. A gennaio del prossimo anno i pensionati avranno un adeguamento" corrispondente all'inflazione stimata in aumento del 4,8%.