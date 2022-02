Pensioni, la proposta del governo: «Ragionare sul ricalcolo contributivo dell'assegno». No dei sindacati: penalizza i lavoratori

Pensioni, la proposta arriva dal governo: «Ragionare sul ricalcolo contributivo dell'assegno». No dei sindacati: penalizza i lavoratori. Per rendere più flessibile l'accesso alla pensione bisogna ragionare sul ricalcolo contributivo dell'assegno. È questa la proposta fatta ai sindacati dal governo nell'incontro tecnico di oggi sulla flessibilità in uscita. Lo si apprende dai sindacati che comunque si oppongono alla proposta perché penalizzerebbe ulteriormente i lavoratori.

I sindacati: sbagliata l'idea di legare la flessibilità al ricalcolo contributivo

«Ô significativo - afferma il segretario confederale Uil Domenico Proietti - che il Governo riconosca che bisogna introdurre una flessibilità nell'età di accesso alla pensione. Giudichiamo sbagliata l'idea di legare questa flessibilità al ricalcolo contributivo che sarebbe un ulteriore penalizzazione».