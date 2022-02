Pensioni, requisito età resta fermo a 67 anni

(Teleborsa) - Nulla cambia in tema di pensioni: ci si andrà a 67 anni nel 2023 e 2024. Dal 1° gennaio 2025, si tornerà a calcolare lo scostamento rispetto alla speranza di vita per l'aggiornamento dei requisiti pensionistici come previsto dalla Legge Fornero. E' quanto emerge da una circolare INPS pubblicata a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e del Lavoro.

Già nel 2021 il dato era risultato sostanzialmente invariato, grazie alla pandemia di Covid-19, che ha accorciato di tre mesi la speranza di vita a 65 anni d'età. "Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 che non ha previsto alcun incremento a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati", spiega la circolare.

La pensione di vecchiaia dunque si otterrà a 67 anni di età, nel 2023 e 2024, mentre il 1° gennaio 2025 potrà essere rivista la speranza di vita e quindi potrà cambiare l'età di pensionamento. La pensione anticipata manterrà il requisito di 42 anni e dieci mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e dieci mesi di contribuzione per le donne. Anche in questo caso non vi saranno scatti di adeguamento alle aspettative di vita fino al 31 dicembre 2026 (blocco scatti). La pensione anticipata per i lavoratori precoci si otterrà con un requisito di 41 anni di contributi sino a tutto il 2026, mentre dal 1° gennaio 2027 il requisito dovrà essere adeguato alla speranza di vita, come per la pensione di vecchiaia.

Per coloro che raggiungono la pensione con l'anzianità di servizio ed il sistema delle quote si potrà andare in pensione con i seguenti requisiti: anzianità contributiva di almeno 35 anni ed età anagrafica di 62 anni a raggiungere quota 98 se dipendenti pubblici o privati; anzianità contributiva di 35 anni ed età anagrafica di 63 anni a raggiungere quota 99 se autonomi iscritti all'INPS.