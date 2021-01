© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2019 si è interrota la lunga serie in diminuzione deidel sistema Italia, che dai 16.004.503 del 2018 sono aumentati fino a(+30.662 unità). È quanto emerge dall'ottavo rapporto di Itinerari Previdenziali, che fotografava un sistema pensionistico in "discreto stato di salute" a fine 2019, ma che crisi pandemica e un maggiore ricorso ai pensionamenti anticipati hanno poi peggiorato nell'anno appena concluso.Ilche pagano i contributi e le imposte è stato di, il più alto di sempre. Nonostante quota 100 e le altre forme di pensionamento anticipato introdotte o prorogate dalle ultime leggi di bilancio, si è consolidato anche il rapporto occupati e pensionati, che sale fino a 1,4578 (miglior risultato degli ultimi 23 anni).Il numero di pensionati ha raggiunto quota 16.035.165 unità, mostrando tuttavia une a seguito dell'entrata in vigore di quota 100, in parte motivabile con la contestuale e numericamente significativa cancellazione di molte pensioni erogate in giovane età, con effetti positivi sul sistema, sottolinea il rapporto di Itinerari Previdenziali. Del totale dei pensionati a fine 2019, il, anche se le donne pensionate diminuiscono rispetto alla rilevazione precedente di 34.133 unità mentre gli uomini aumentano di 64.795.In merito al, malgrado l'impatto delle misure di anticipo pensionistico introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 e l'incremento dei pensionati, ha retto e addirittura è migliorato il rapporto tra occupati e pensionati, che nel 2019 ha. "Un valore, fondamentale per la tenuta di un sistema pensionistico a ripartizione come quello italiano, che non solo rappresenta il miglior risultato di sempre, ma che è anche molto prossimo a quell'1,5 già indicato nei precedenti rapporti come soglia necessaria per la stabilità di medio lungo termine del sistema", sottolinea il centro studi di Itinerari previdenziali.