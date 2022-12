Lunedì 26 Dicembre 2022, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 18:52

Pensioni, ecco cosa cambia nel 2023. Dal primo gennaio entra in vigore Quota 103, la misura voluta dal governo di Giorgia Meloni per evitare il ritorno secco ai requisiti della legge Fornero.

Quota 103, come funziona

Con il sistema che entrerà in vigore dal 1° gennaio si potrà uscire dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (che sommati fanno appunto 103). Quest'anno invece si poteva lasciare con 64 anni di età e 38 di contributi (quota 102), lo strumento varato dal governo di Mario Draghi alla scadenza di quota 100, il sistema volueto dal governo Lega-M5s che consentiva di lasciare il lavoro con 62 anni di età e 38 di controbuti.

Le regole da seguire

Per chi ha già maturato i requisiti di quota 102 entro dicembre 2022 sarà comunque possibile continuare ad avvalersi di quelle regole anche l'anno prossimo, stessa cosa per chi a fine 2021 aveva quelli per usufruire di Quota 100. La norma specifica però che chi si avvale di quota 103 non potrà ricevere una pensione superiore a 5 volte la minima (che è stata portata a 571 euro), quindi non più di 2.815 euro lordi al mese, fino a quando maturerà i requisiti ordinari per lasciare il lavoro (67 anni di età). L'importo non sarà cumulabile con altri redditi da lavoro, salvo quelli da lavoro autonomo per un massimo di 5.000 euro annui. Chi matura i requisiti per quota 103 ma decide di restare al lavoro potrà contare su una decontribuzione sullo stipendio del 9,19%, che non impatta sull'assegno pensionistico.

Per i lavoratori privati che dal 1° gennaio 2023 abbiano maturato i requisiti per avvalersi di quota 103 la prima finestra utile sarà ad aprile, mentre i dipendenti pubblici dovranno attendere agosto.

I requisiti ordinari

Restano in vigore i criteri "ordinari" di uscita dal lavoro previsti dalla legge Fornero. Per la pensione di vecchiaia bisogna raggiungere i 67 anni d'età con almeno 20 anni di contributi. Si può andare in pensione anche dopo aver raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contribuiti (41 anni e 10 mesi per le donne) senza limiti d'età.

Opzione donna

Opzione donna resterà anche nel 2023, ma con alcune restrizioni che ne limiteranno di molto la platea potenziale. Fino al 31 dicembre 2022 le lavoratrici possono chiedere l’uscita dal lavoro a 58 anni se dipendenti, a 59 se autonome, a patto di avere almeno 35 anni di contributi. Dal 1° 2023 gennaio il requisito contributivo resta invariato, ma la soglia sale a 60 anni. Ne basteranno 59 nel caso la donna abbia un figlio e 58 con due o più figli. Inoltre, a poter richiedere l’agevolazione saranno solo alcune particolari categorie: caregiver familiari, ovvero coloro che, al momento della richiesta, assistono da almeno sei mesi un parente di primo grado (genitori, coniuge o affini, figli) portatore di grave handicap o un parente di secondo grado, qualora i genitori o il coniuge di quest’ultimo abbiano almeno 70 anni o siano essi stessi portatori di handicap; invalide civili al 74% o superiore; lavoratrici licenziate o per la cui azienda sia in corso una tavolo negoziale.

Ape sociale

Resta in vigore infine anche Ape Sociale, l’anticipo pensionistico per alcune categorie (disoccupati, caregiver, invalidi e chi svolge lavori gravosi) che permette di richiedere la pensione a partire dai 63 anni con almeno 36 di contributi (32 per i ceramisti). Il minimo di contributi scende a 30 anni in caso di disoccupati da lungo tempo, invalidi e caregiver.

Lavoratori precoci

Potranno invece lasciare il lavoro con quota 41 (41 anni di contributi senza limiti di età), i cosiddetti lavoratori precoci, ovvero coloro hanno cominciato a lavorare prima della maggiore età e possono quindi contare su almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni.