© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono quasiper la precisione, le domande presentate per andare in pensione conla misura totem (insieme al Reddito di Cittadinanza) del Governo gialloverde, fortemente voluta dal VicepremierLo comunicain una nota riportando i dati aggiornati alDunque, la cosiddetta" (62 anni di età e 38 anni di contributi) prevista dalla legge di Bilancio per aver diritto alla pensione anticipata "sarà una misura che nelbenrispetto alla platea dipersone stimata dal Governo, dice Ezio Cigna, responsabile della previdenza pubblica della Cgil nazionale, secondo il qualeIn questo caso, infatti, si stima che 'quota 100' coinvolgerà solo un terzo delle persone previste dal Governo,Per il dirigente sindacale questo coinvolgimento molto più basso rispetto alla platea prevista dal Governo determinerà unper l'insieme delle misure previdenziali prese in esame non saranno utilizzatidei 21 miliardi stanziati in Legge di Bilancio. Nel 2019, dei 3,968 miliardi stanziati dal Governo, non saranno utilizzati 1,6 miliardi, nel 2020 si prevede il mancato utilizzo di 2