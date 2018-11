Pensioni, Durigon: «Ad aprile 2019 le prime uscite con quota 100»

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha spiegato nel dettaglio cosa prevede il meccanismo delle finestre: «Chi avrà i requisiti per andare in pensione, con almeno 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2018, potrà uscire dal lavoro ad aprile del 2019 con la prima finestra utile».

La ricetta di Durigon. Per favorire la ripresa dell'occupazione e «liberare le imprese dal peso di oneri, spesso inutili e gravosi» il Governo ritiene che «occorra porre in essere da un lato una riduzione strutturale del cuneo fiscale e dall'altro una semplificazione, razionalizzazione e riduzione degli adempimenti burocratici connessi alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro». È quanto sostiene il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in un intervento inviato al Forum «Tuttolavoro». «Al fine di tutelare la sicurezza occupazionale e sociale - ha detto ancora - è particolarmente importante lo sviluppo e il rafforzamento di politiche attive che facilitino l'occupazione e la ricollocazione, nonché l'adozione di adeguate misure di sostegno al reddito e di protezione sociale».

Di Maio e le risorse. «Si è detto troppo poco di come abbiamo costruito la manovra. Gran parte dei fondi li abbiamo trovati nel bilancio sebbene tutti pensino che sia una manovra per deficit. Stiamo per tagliare le pensioni d'oro nella legge di bilancio che entro dicembre sarà approvato e andiamo a mettere mano in spese inutili negli appalti della Pa e delle partecipate». Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i cronisti nel corso del Restitution Day dei consiglieri regionali abruzzesi. «Con i tagli alle sprechi finanzieremo la riforma quota 100. Abbiamo messo un miliardo in più sulla Sanità e ora stiamo facendo un piano con il ministro Grillo per non chiudere i piccoli ospedali», sottolinea ancora Di Maio.

