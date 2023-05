Pensioni, oltre 3.500 italiani si sono trasferiti in Portogallo per avere l'assegno detassato

Sono più di 3.500 i pensionati italiani che hanno scelto Lisbona per pagare meno tasse.

La crescita del numero di persone non più attive lavorativamente che hanno deciso di trasferirsi al sole del Portogallo è continua: da meno di mille nel 2017 si è arrivati a 3.555 nel 2021 (ultimi dati disponibili). Decisamente più alto l'assegno ricevuto dai pensionati "portoghesi" rispetto a quello versato dall'Inps negli altri Paesi: in media infatti la pensione percepita è di 4.240 euro lordi (contro i 216 euro in Germania e 289 in Francia).

Complessivamente invece gli assegni pagati dall'Inps a chi ha la residenza all'estero sono circa 326 mila a cui l'istituto di previdenza nel 2021 ha versato quasi 1,4 miliardi.