© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha detto il ministro della funzione pubblica, che spiega ai microfoni di Zapping su Radio1: "I dipendenti pubblici dal 2011, una volta andati in pensione, dovevano aspettare, uno, due, alcune volte anche tre anni prima di avere la liquidazione" maQuota 100 per la pubblica amministrazione - ha poi aggiunto - su mia richiesta, con un preavviso di sei mesi, proprio perché dobbiamo organizzare i concorsi e dobbiamo garantire la continuità amministrativa."A tal proposito il sottosegretario all'economia,, conferma chedelle liquidazioni degli statali porterà" considerando che "abbiamo messo a punto un meccanismo che possa immettere liquidità per quasi 5 miliardi già nel 2019" per arrivare "a quasi 12 miliardi di euro nel triennio 2019-2021".in una intervista rilasciata a Il Sole24ore, Garavaglia aggiunge che "secondo i dati Inps l'importo medio pro-capite di Tfs è di circa 76 mila euro. Pertanto, idell'ammontare complessivamente spettante" mentre "stiamo già studiando il modo per aumentare l'importo dell'anticipo del Tfs da erogare sempre in una logica di sostenibilità per il sistema bancario".Infine il sottosegretario conclude spiegando che, nel Decretone, è prevista "unaà che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità" che va "da 750 euro per il primo anno di ritardo" fino ad arrivare a 3.750 euro dopo 60 mesi. Il tutto, "sia per chi accede a "quota 100" sia per chi non vi aderisce. Inoltre, si applica sia a chi decide di chiedere il finanziamento quale anticipo del Tfs sia a chi decide di prendere tutta la liquidazione secondo la tempistica vigente".