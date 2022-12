Pensioni, opzione donna senza figli: ecco come cambia

Pensioni. Per Opzione donna si sta lavorando all'eliminazione della condizionalità dei figli dalla misura contenuta in manovra. Lo si apprende da fonti vicine al ministero del Lavoro. La modifica potrebbe arrivare con un emendamento del governo.

Pensioni, opzione donna senza figli: le novità

La misura contenuta nella legge di bilancio prevede la proroga per il 2023 della misura, che però viene limitata a tre categorie di donne (caregiver, con invalidità almeno al 74% e licenziate o dipendenti da aziende in crisi) con un innalzamento dell'età per uscire anticipatamente dal lavoro a 60 anni.