Pensioni, Opzione Donna verso la proroga e estensione Ape social

Martedì 26 Ottobre 2021, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 18:34

​Pensioni, Opzione Donna verso la proroga e dovrebbe essere estesa l'Ape social ad altre categorie di lavoratori gravosi. Lo si apprende da fonti di governo, a margine delle riunioni in corso in queste ore sulla manovra, con l'indicazione, quindi, della proroga di Opzione Donna e l'estensione dell'Ape social. Il ripristino dello strumento per l'anticipo della pensione delle donne e l'ampliamento dell'Ape social sono tra le proposte del ministro del Lavoro Andrea Orlando, sostenute dalla gran parte dei partiti della maggioranza.

«Riproporremo, come facciamo da sei mesi, una discussione strutturale sulla riforma del Welfare in questo paese: se poi la strada dovesse essere quella di un ritorno alla normalità, quella della riforma Fornero, noi su questo tema non ci stiamo - dice il leader Uil Pierpaolo Bombardieri entrando a palazzo Chigi per l'incontro con Draghi -. Dobbiamo dare risposta ai giovani e alle donne e dare stabilità alla riforma delle pensioni. La riforma non può cambiare ad ogni tornata elettorale; quindi aspettiamo delle risposte in tal senso, se non ci saranno, Cgil Cisl e Uil valuteranno le iniziative da prendere».