Pensioni, Fi insiste: minime a 600 euro per gli over 75. «Congedo parentale anche oltre il 30%»

«Per noi è fondamentale l'alleanza lavoro famiglia e c'è attenzione sulla nostra proposta di estendere il congedo all'80% anche ai papà ma anche sull'ipotesi di innalzare la percentuale per gli altri mesi che è attualmente al 30%». Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, al termine della riunione di maggioranza sulla manovra.

Pensioni, ipotesi rivalutazione 100% fino a cinque volte il minimo

Maggioranza e governo stanno valutando di allentare la stretta sulle rivalutazioni delle pensioni alzando la soglia degli assegni indicizzati al 100% da 4 a 5 volte il minimo. Il tema, riferisce l'Ansa, è stato sul tavolo della riunione del pomeriggio. «Stiamo valutando con attenzione la proposta della Cisl - dice in proposito Alessandro Cattaneo, capogruppo Fi alla Camera - c'è attenzione da parte di tutta la maggioranza».

Prelievo contanti nei negozi, la proposta di Giorgetti: «Misura per aiutare i clienti più vulnerabili»

Forza Italia: imprescindibili pensioni minime a 600 euro per over 75

Per Forza Italia sono «imprescindibili» in manovra l'aumento delle pensioni minime a 600 euro dai 75 anni in su e la decontribuzione «di almeno 8 mila euro» sulle assunzioni degli under 35. Lo ha detto il capogruppo di FI in commissione Bilancio, Roberto Pella, spiegando la posizione illustrata in riunione di maggioranza assieme al capogruppo azzurro alla Camera Alessandro Cattaneo, chiarendo che questo è quanto richiesto da Silvio Berlusconi. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha aggiunto Pella, «si è impegnato a trovare le risorse».