Pensioni, meno di mille euro al mese per 5,9 milioni di persone

(Teleborsa) - Sempre più difficile per i pensionati italiani far quadrare i conti.. E' quanto emerge da uno studio dell'Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Istat in relazione alle misure previste nella manovra finanziaria.A fronte di una spesa media delle famiglie italiane che arriva a 2.564 al mese, oltre 1/3 dei pensionati resiste con meno della metà di tale importo, pagando bollette, abbigliamento, trasporti e soprattutto cure sanitarie e assistenza aumentati dell'8% che con l'avanzare dell'età diventano sempre più necessarie.– sottolinea Uecoop –. L'invecchiamento progressivo della popolazione pone la sfida di un sostegno di qualità a lungo termine anche all'esterno del perimetro della famiglia con la necessità di potenziare un sistema di welfare che metta insieme il meglio del pubblico e il meglio del privato con il mondo cooperativo che sta già garantendo assistenza e cura, dentro e fuori le mura domestica grazie a oltre 328mila addetti sul territorio nazionale.