Pensioni, l'INPS conferma crollo assegni per effetto aumento requisiti età

Ultimo aggiornamento: 12:58

(Teleborsa) -, rispetto a quelle dell'anno precedente. E' quianto emerso dall'ultimoNel 2018, lerispetto alle 607.525 di quello precedenti. Questa differenza in negativo, che in parte verrà colmata con lo smaltimento nel 2019, sarebbe da attribuirsirichiesto per la liquidazione dellaNel 2018 infatti si è concluso ilche prevede l'erogazione della prestazione al raggiungimento diper entrambe le categorie. Questo ha comportato quindi una, che sono state 125.293 con une un livello più basso delle anticipate (140.752).Per quanto riguarda invece la, per il 2018 non erano previsti cambiamenti nei requisiti per la generalità dei lavoratori, ma entra stabilmentecon solidi contributi per i cosiddetti "lavoratori precoci", nei limiti dei Fondi annualmente stanziati e con richiesta di certificazione dei requisiti per l'accesso al beneficio entro il 1^ marzo 2018.per accedere a questa prestazione(da 65 anni e sette mesi a 66 anni e sette mesi): sono stati liquidati 16.621 assegni sociali con unarispetto ai 79.257 del 2017. Nel 2019 è scattato un nuovo aumento dell'età per accedere a questa prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi a 67 anni.